 ?

2

3

Новости здоровьяВопросыТемы
Новости здоровьяВопросыТемы

Рамблер/доктор - новости медицины и здравоохранения. Вопросы и ответы пользователей

Найден способ управления продолжительностью жизни
Найден способ управления продолжительностью жизни
Здоровое отношение к сладкому: как помочь своим детям?
Групповые занятия бегом помогают быстро бросить курить
Доказано: диабет можно вылечить
Ученый: зевание необходимо для охлаждения мозга
Найден способ борьбы с микробами
Названа настоящая причина возникновения кариеса
Представлена уникальная российская вакцина от гриппа
Антидепрессанты повышают риск ранней смерти
Здорового мужчину 13 лет лечили от ВИЧ
Людям из бедных семей чаще грозят инфаркты
Врачи определили, каким женщинам грозит ранний климакс
Завершено строительство новой Морозовской больницы
Открыт новый подход к лечению рака молочной железы
Радикальное похудение эффективно лечит нарушения зрения
Больше новостей
Популярные вопросы
Julia_ Julia_
К чему горят уши ?
4
Болезни
Читать дальше
Анастасия Балакирева
Срочно нужна помощь. Как принимать Уросепт?
3
Уросепт
Читать дальше
illustration Created with Sketch.
Задайте ваш вопрос
Задать вопрос
Настюшка Филиппова
Кто в курсе, можно ли принимать Аксеф при беременности и кормлении грудью?
2
АксефБеременность
Читать дальше
Галина Кравец
Нужно ли сейчас предоставлять медкарты в школу?
4
Болезни
Читать дальше
Sergei Erjemin
Как унять нейро-токсическую реакцию после спинальной анестезии?
4
АнестезияОперацияБольБолезни
Читать дальше
Лучшие вопросы
1
Аллергия на тополиный пух
2
Как отличить беременность от отита?
3
Сколько калорий минимум нужно есть в день?
4
Насколько вредно не есть после 6?
5
Киндер сюрприз вреден для здоровья детей?
6
Вредно ли бегать по асфальту
7
Что такое допинг?
8
Облепиховое масло полезна для волос?
9
Диклофенак какие отзывы о лекарстве?
10
Во сколько лет начинается климакс?
11
Как улучшить память?
12
Орехи для похудения
13
Вреден ли кофе
14
почему овечкин не вставит зуб
15
Можно ли девочкам заниматься боксом?
16
Почему майонез вредный?
17
Опасна ли арбузная диета?
Больше вопросов
Лучшие вопросы
1
Аллергия на тополиный пух
2
Как отличить беременность от отита?
3
Сколько калорий минимум нужно есть в день?
4
Насколько вредно не есть после 6?
5
Киндер сюрприз вреден для здоровья детей?
6
Вредно ли бегать по асфальту
7
Что такое допинг?
8
Облепиховое масло полезна для волос?
9
Диклофенак какие отзывы о лекарстве?
10
Во сколько лет начинается климакс?
11
Как улучшить память?
12
Орехи для похудения
13
Вреден ли кофе
14
почему овечкин не вставит зуб
15
Можно ли девочкам заниматься боксом?
16
Почему майонез вредный?
17
Опасна ли арбузная диета?
Популярные темы
Беременность
79 вопросов
91 ответ
Болезни
155 вопросов
210 ответов
Отзывы
222 вопроса
286 ответов
illustration Created with Sketch.
Задайте ваш вопрос
Задать вопрос
Уросепт
5 вопросов
7 ответов
Побочные действия
28 вопросов
34 ответа
Вред от лекарств
89 вопросов
112 ответов
Клещи
4 вопроса
6 ответов
Сон
6 вопросов
8 ответов
Офлоксин
7 вопросов
8 ответов
Анестезия
1 вопрос
4 ответа
Аксеф
3 вопроса
4 ответа
Больше тем