Рамблер/доктор - новости медицины и здравоохранения. Вопросы и ответы пользователей

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Лучшие вопросы
1
Аллергия на тополиный пух
2
Как отличить беременность от отита?
3
Сколько калорий минимум нужно есть в день?
4
Насколько вредно не есть после 6?
5
Киндер сюрприз вреден для здоровья детей?
6
Вредно ли бегать по асфальту
7
Что такое допинг?
8
Облепиховое масло полезна для волос?
9
Диклофенак какие отзывы о лекарстве?
10
Во сколько лет начинается климакс?
11
Как улучшить память?
12
Орехи для похудения
13
Вреден ли кофе
14
почему овечкин не вставит зуб
15
Можно ли девочкам заниматься боксом?
16
Почему майонез вредный?
17
Опасна ли арбузная диета?
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Задайте ваш вопрос