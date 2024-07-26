Ученые создали наночастицы для стимуляции иммунной системы в борьбе с раком

Учёные из университета Вандербильта разработали наночастицы, способные активировать иммунную систему мышей для борьбы с раком, и в будущем эти технологии могут быть применены и для лечения людей. Результаты исследования, проведенного под руководством Джона Т. Уилсона, опубликованы в журнале ACS Nano.

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Команда из Вандербильта в сотрудничестве с учеными из Йельского университета разработала липидные наночастицы, аналогичные тем, что используются в мРНК-вакцинах. Эти наночастицы доставляют молекулу нуклеиновой кислоты, активирующую путь RIG-I, который обычно используется для распознавания вирусов, таких как грипп.

Активировав этот путь, исследователи смогли стимулировать иммунную систему к уничтожению раковых клеток у мышей, страдающих от рака молочной железы и меланомы. Несмотря на то, что технология ещё требует доработки для применения в клинической практике, полученные результаты создают основу для будущих исследований и разработок в области лечения рака.