Ученые нашли потенциальную цель для лечения рассеянного склероза
Исследователи из Университета Кюсю (Япония) выявили потенциальную мишень для лечения хронического рассеянного склероза (РС), тяжелого заболевания центральной нервной системы. В их исследовании, проведенном на экспериментальной модели мышей с РС, рассматривалась роль белка коннексина 43 (Cx43), участвующего в клеточной коммуникации и функциях сердца, и проверялась возможность улучшения симптомов РС при использовании блокаторов этого белка.
Рассеянный склероз, поражающий почти три миллиона человек по всему миру, имеет ограниченные варианты лечения, особенно на хронической стадии. Исследования показали, что Cx43 может способствовать нейровоспалению и демиелинизации — процессам, связанным с разрушением защитной оболочки нервных волокон.
В публикации Scientific Reports 13 мая 2024 года, учёные под руководством доцента Рё Ямасаки сообщили, что препарат INI-0602, блокирующий каналы Cx43, значительно улучшил симптомы РС у мышей. Препарат снизил уровень воспалительных цитокинов и изменил кальциевое сигнализирование в астроцитах, что способствовало снижению тяжести заболевания.