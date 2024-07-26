Ученые нашли потенциальную цель для лечения рассеянного склероза

Исследователи из Университета Кюсю (Япония) выявили потенциальную мишень для лечения хронического рассеянного склероза (РС), тяжелого заболевания центральной нервной системы. В их исследовании, проведенном на экспериментальной модели мышей с РС, рассматривалась роль белка коннексина 43 (Cx43), участвующего в клеточной коммуникации и функциях сердца, и проверялась возможность улучшения симптомов РС при использовании блокаторов этого белка.

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Рассеянный склероз, поражающий почти три миллиона человек по всему миру, имеет ограниченные варианты лечения, особенно на хронической стадии. Исследования показали, что Cx43 может способствовать нейровоспалению и демиелинизации — процессам, связанным с разрушением защитной оболочки нервных волокон.

В публикации Scientific Reports 13 мая 2024 года, учёные под руководством доцента Рё Ямасаки сообщили, что препарат INI-0602, блокирующий каналы Cx43, значительно улучшил симптомы РС у мышей. Препарат снизил уровень воспалительных цитокинов и изменил кальциевое сигнализирование в астроцитах, что способствовало снижению тяжести заболевания.