Терапевт рассказал, кому опасно есть арбуз

Врач-терапевт и кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что арбузы не рекомендуется употреблять пациентам с тяжелыми формами сердечной и почечной недостаточности, а также при сахарном диабете. Однако в остальных случаях эта ягода может способствовать поддержанию водного баланса и уровня электролитов в организме.

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Ашихмин подчеркнул, что при отсутствии серьезных нарушений электролитного обмена, которые крайне редки у здоровых людей, арбуз безопасен для почек. Он отметил, что арбуз содержит мало соли и является полезным продуктом, но людям с диабетом следует учитывать его сладость и корректировать потребление.

Эксперт также рекомендовал внимательно выбирать арбузы, чтобы избежать покупки испорченного продукта, добавив, что почки здоровых людей способны справляться с увеличением объема жидкости, поэтому арбуз не противопоказан.