Даны советы по правильному питанию в жару

Руководитель думского комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев рассказал, как легче пережить жару, установившуюся практически во всех регионах страны. Он напомнил, что людям с хроническими заболеваниями сосудов и сердца нужно быть особенно внимательными и осторожными в такой период, сообщает ИА NEWSDATA.RU.

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Депутат подчеркнул, что тем, у кого есть проблемы со здоровьем, необходимо точно исполнять все предписания лечащего врача, а по возможности и совсем не ходить на улицу в самый пик жары.

Кроме того, не нужно в погоне за прохладой устанавливать кондиционер на 17 градусов. Кроме того, что можно переохладиться и заболеть, после выхода на улицу есть шанс плохого самочувствия из-за резкого перепада температур. Оптимально – выставить 23-25 градусов.

Важно обратить внимание на питье и питание. Пить нужно побольше, но не сладкие напитки, которые только усугубляют жажду. Нужна обычная вода, или же не крепкий чай. Еду лучше облегчить, жиры будут трудно перевариваться и затрачивать на эту работу и без того небольшие силы организма. Важно тщательно проверять сроки годности покупаемых продуктов, отдать предпочтение легкой пище, постному мясу, холодным супам.