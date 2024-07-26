Создан назальный спрей для борьбы с болезнью Альцгеймера

Ученые из Университета Техаса разработали назальный спрей, который показал положительные результаты в борьбе с болезнью Альцгеймера на моделях мышей. В отличие от традиционных препаратов, направленных на удаление амилоидных бляшек, этот спрей фокусируется на Тау-белке, который образует нейрофибриллярные клубки внутри нейронов.

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Тау-белок играет важную роль в поддержании структуры нейронов, но при Альцгеймере он накапливается и образует клубки, которые способствуют повреждению и смерти клеток. В новом исследовании учёные оптимизировали антитела против Тау-белка и заключили их в липидные пузырьки, которые могут проникать через гематоэнцефалический барьер. Эти антитела были доставлены в мозг мышей с помощью назального спрея.

Результаты показали, что спрей значительно уменьшает накопление Тау-белков и улучшает память у старых мышей. Несмотря на обнадеживающие результаты, необходимы дополнительные испытания на людях, чтобы подтвердить эффективность и безопасность этого метода лечения.