Нужно ли пользоваться увлажнителем воздуха летом

На самом деле увлажнитель воздуха в доме может быть полезен и в летнее время. И на это есть несколько причин.

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Летом при использовании кондиционера вы можете ощутить сухость в горле, сухость глаз. Поможет решить эту проблему увлажнитель.

Улучшение качества сна. Благодаря правильному уровню влажности можно избежать головных болей, мигреней, зуда в горле, раздражения глаз, аллергии. Оптимальный процент влажности в помещении — 40−60%.

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Здоровая кожа. Из-за сухого воздуха кожа может стать дряблой, шелушащейся, сухой. На ней могут появиться морщины. Благодаря увлажнителю воздуха вы предотвратите преждевременное старение.