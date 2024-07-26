Авокадо помогло защититься от болезней сердца

Авокадо считается продуктом, который полезен для организма человека в целом. В том числе для сердечно-сосудистой системы, сна, питания.

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В рамках нового исследования эксперты обнаружили, что благодаря употреблению авокадо можно значительно улучшить качество питания и сна. Доктор Джанхави Дж. Дамани из Университета штата Пенсильвания подчеркнул также, что этот фрукт снижает вероятность появления болезней сердца.

Научные работы показывают, что у людей, которые ежедневно едят авокадо, сон становится качественнее, снижается уровень липидов в крови.

Авокадо содержит много жиров, из которых 60% - это ненасыщенные. За счёт этого оно приводит к снижению кровяного давления, защищает от сердечных болезней.

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Среди других преимуществ авокадо выделяют поддержание здоровья глаз, укрепление костей, снижение вероятности развития депрессии, улучшение пищеварения, удаление токсинов из организма, регулирование аппетита, защита от инфекций, улучшение работы мозга.

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