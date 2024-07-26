Специалист рассказал о причинах обострения гастрита и его лечении

Половина населения Земли страдает от гастрита – заболевания, при котором возникает ноющая боль в животе, тошнота и тяжесть. Начаться гастрит может из-за некоторых противовоспалительных препаратов, стресса, алкоголя, возраста и еще по ряду причин. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказала руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL компании «Медскан» Ольга Малиновская.

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Возбудителем гастрита является бактерия Helicobacter pylori. Для диагностики заболевания первым делом берут тест на содержание в желудке именно этой бактерии. При ее обнаружении человеку назначают курс антибиотиков. Также пациенту прописывают специальную диету – исключат из питания острое, жирное и кислое. В некоторых случаях требуется проведение гастроскопии. Оставлять заболевание без внимания опасно – оно может развить осложнения в виде рака и язвы желудка.

«Различают острый и хронический гастрит. Острый – разовая реакция, ухудшение состояния после агрессивного воздействия, например употребления еды с большим количеством специй. Хроническим называют гастрит, при котором состояние обострения сменяется периодами ремиссии», - пояснила Малиновская. Также она уточнила, что в больнице могут рекомендовать пройти комплексное исследование.