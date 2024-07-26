Специалист рассказал о причинах обострения гастрита и его лечении
Половина населения Земли страдает от гастрита – заболевания, при котором возникает ноющая боль в животе, тошнота и тяжесть. Начаться гастрит может из-за некоторых противовоспалительных препаратов, стресса, алкоголя, возраста и еще по ряду причин. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказала руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL компании «Медскан» Ольга Малиновская.
Возбудителем гастрита является бактерия Helicobacter pylori. Для диагностики заболевания первым делом берут тест на содержание в желудке именно этой бактерии. При ее обнаружении человеку назначают курс антибиотиков. Также пациенту прописывают специальную диету – исключат из питания острое, жирное и кислое. В некоторых случаях требуется проведение гастроскопии. Оставлять заболевание без внимания опасно – оно может развить осложнения в виде рака и язвы желудка.
«Различают острый и хронический гастрит. Острый – разовая реакция, ухудшение состояния после агрессивного воздействия, например употребления еды с большим количеством специй. Хроническим называют гастрит, при котором состояние обострения сменяется периодами ремиссии», - пояснила Малиновская. Также она уточнила, что в больнице могут рекомендовать пройти комплексное исследование.