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Хроники коронавируса: главные новости за 30 июля

Диана Товсепова
38 минут назад

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Хроники: ковид в Китае начался с самолета из РФ
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Мясников прокомментировал смерти после вакцинации

Главный врач московской больницы 71 и телеведущий Александр Мясников прокомментировал ситуацию со смертельными случаями после вакцинации среди пациентов с хроническими болезнями. Свою точку зрения он высказал в своем Telegram-канале.

Мясников напомнил, что вакцина от COVID-19 не панацея и не "эликсир бессмертия".

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В "Векторе" оценили угрозу распространения гамма-штамма в РФ

Распространение гамма-штамма в России маловероятно, считает директор центра "Вектор" Ринат Максютов. Об этом он рассказал журналистам, его слова приводит ТАСС.

"Встречается вариант "гамма" сегодня только в одном субъекте Российской Федерации, дальнейшее распространение он не получил",

- заявил он, уточнив, что речь идет про Якутию.

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Вспышка COVID в Китае началась с самолета из России

Вспышка заражения коронавирусом в городе Нанкин в провинции Цзянсу началась после того, как была инфицирована уборщица, которая выполняла санитарную обработку прибывшего из России самолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный ресурс Paper.

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Россиянка 318 дней болела COVID-19 и вылечилась

В РФ вылечили женщину, которая болела COVID-19 на протяжении 318 дней. Это самый продолжительный на сегодня случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в телеграм-канале РИА Новости.

Изучая этот случай, специалисты выявили мутации, помогающие вирусу избегать клеточного иммунитета.

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Как избежать недомогания после прививки от COVID

Что делать при недомогании от прививки рассказал пульмонолог Дорожной клинической больницы имени Семашко Вячеслав Овечкин в интервью Life.ru.

По словам медика, при температуре выше 37,7 нужно принять ибупрофен и парацетамол.

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Коронавирус,Вячеслав Овечкин,Александр Мясников,ИТАР-ТАСС,
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