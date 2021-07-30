Хроники: ковид в Китае начался с самолета из РФ

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Главный врач московской больницы 71 и телеведущий Александр Мясников прокомментировал ситуацию со смертельными случаями после вакцинации среди пациентов с хроническими болезнями. Свою точку зрения он высказал в своем Telegram-канале.

Мясников напомнил, что вакцина от COVID-19 не панацея и не "эликсир бессмертия".

Распространение гамма-штамма в России маловероятно, считает директор центра "Вектор" Ринат Максютов. Об этом он рассказал журналистам, его слова приводит ТАСС.

"Встречается вариант "гамма" сегодня только в одном субъекте Российской Федерации, дальнейшее распространение он не получил",

- заявил он, уточнив, что речь идет про Якутию.

Вспышка заражения коронавирусом в городе Нанкин в провинции Цзянсу началась после того, как была инфицирована уборщица, которая выполняла санитарную обработку прибывшего из России самолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный ресурс Paper.

В РФ вылечили женщину, которая болела COVID-19 на протяжении 318 дней. Это самый продолжительный на сегодня случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в телеграм-канале РИА Новости.

Изучая этот случай, специалисты выявили мутации, помогающие вирусу избегать клеточного иммунитета.

Что делать при недомогании от прививки рассказал пульмонолог Дорожной клинической больницы имени Семашко Вячеслав Овечкин в интервью Life.ru.