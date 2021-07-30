Мясников прокомментировал смерти после вакцинации

Главный врач московской больницы 71 и телеведущий Александр Мясников прокомментировал ситуацию со смертельными случаями после вакцинации среди пациентов с хроническими болезнями. Свою точку зрения он высказал в своем Telegram-канале.
Мясников напомнил, что вакцина от COVID-19 не панацея и не "эликсир бессмертия".
"Тяжелые онкологические и сердечные и прочие больные, госпитализированные в реанимации практически всегда умирают от присоединившихся инфекций",
- пояснил он.
Пневмококк, стафилококк, синегнойная палочка, грибковые инфекции являются самыми частыми спутниками таких заболеваний.
"Вакцина жизненно необходима именно пожилым людям с тяжелыми заболевания. < > Таких больных остро необходимо вакцинировать от гриппа, от пневмококка, от КОВИД, от герпеса! Так мы увеличиваем их шансы на выживание! Но — увы! — не делаем их бессмертными ".
Ранее "Рамблер" писал, что Мясников развеял популярный миф о вакцинации.