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Мясников прокомментировал смерти после вакцинации

Стелла Шмель
1 час назад

Главный врач московской больницы 71 и телеведущий Александр Мясников прокомментировал ситуацию со смертельными случаями после вакцинации среди пациентов с хроническими болезнями. Свою точку зрения он высказал в своем Telegram-канале.

Мясников прокомментировал смерти после вакцинации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мясников напомнил, что вакцина от COVID-19 не панацея и не "эликсир бессмертия".

"Тяжелые онкологические и сердечные и прочие больные, госпитализированные в реанимации практически всегда умирают от присоединившихся инфекций",

- пояснил он.

Пневмококк, стафилококк, синегнойная палочка, грибковые инфекции являются самыми частыми спутниками таких заболеваний.

"Вакцина жизненно необходима именно пожилым людям с тяжелыми заболевания. < > Таких больных остро необходимо вакцинировать от гриппа, от пневмококка, от КОВИД, от герпеса! Так мы увеличиваем их шансы на выживание! Но — увы! — не делаем их бессмертными ".

Ранее "Рамблер" писал, что Мясников развеял популярный миф о вакцинации.

Коронавирус,Александр Мясников,
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