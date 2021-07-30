Мясников прокомментировал смерти после вакцинации

"Вакцина жизненно необходима именно пожилым людям с тяжелыми заболевания. < > Таких больных остро необходимо вакцинировать от гриппа, от пневмококка, от КОВИД, от герпеса! Так мы увеличиваем их шансы на выживание! Но — увы! — не делаем их бессмертными ".