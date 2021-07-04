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Мясников развеял популярный миф о вакцинации

Катерина Саломе
2 часа назад
Главный врач московской больницы 71, телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале развеял популярный миф о вакцинации от COVID-19. По словам эксперта, бояться такого явления, как «антитело-зависимое усиление инфекции», которое появляется после прививки, не стоит.
Мясников развеял популярный миф о вакцинации
Фото: 
«20 лет назад при разработке вакцин к коронавирусу, вызвавшему эпидемию вирусной пневмонии в 2002 году, в эксперименте на мышах столкнулись с таким феноменом»,
- подчеркнул специалист, добавив, что с момента начала применения вакцин не было ни одного задокументированного случая антитело-ассоциированного усиления инфекции.
Коронавирус,Александр Мясников,
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