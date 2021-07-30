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Россиянам объяснили, как избежать недомогания после прививки от COVID

Диана Товсепова
1 час назад

Что делать при недомогании от прививки рассказал пульмонолог Дорожной клинической больницы имени Семашко Вячеслав Овечкин в интервью Life.ru.

Как избежать недомогания после прививки от COVID
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам медика, при температуре выше 37,7 нужно принять ибупрофен и парацетамол.

«Также можно принять какие-то антигистаминные препараты. Как правило, болевой синдром не настолько выражен, чтобы потребовалось обезболивающее, и ибупрофен также обладает слабым анальгезирующим эффектом», — отметил он.

При этом, если человек испытывает гриппоподобный синдром, то стоит принять нестероидные противовоспалительные препараты, обладающие обезболивающим, жаропонижающим и противовоспалительным эффектом. Об этом рассказал терапевт, профпатолог холдинга «СМ-Клиника» Екатерина Романова.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что вакцины могут защитить от постковидного синдрома.

Коронавирус,Вячеслав Овечкин,Екатерина Романова,
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