Как избежать недомогания после прививки от COVID

Что делать при недомогании от прививки рассказал пульмонолог Дорожной клинической больницы имени Семашко Вячеслав Овечкин в интервью Life.ru.

По словам медика, при температуре выше 37,7 нужно принять ибупрофен и парацетамол.

«Также можно принять какие-то антигистаминные препараты. Как правило, болевой синдром не настолько выражен, чтобы потребовалось обезболивающее, и ибупрофен также обладает слабым анальгезирующим эффектом», — отметил он.

При этом, если человек испытывает гриппоподобный синдром, то стоит принять нестероидные противовоспалительные препараты, обладающие обезболивающим, жаропонижающим и противовоспалительным эффектом. Об этом рассказал терапевт, профпатолог холдинга «СМ-Клиника» Екатерина Романова.