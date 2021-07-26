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Вакцины от коронавируса могут защитить от постковидного синдрома

Стелла Шмель
2 часа назад

Вакцинация сможет помочь в предотвращении развития постковидного синдрома. Он проявляется в виде слабости, депрессии и снижения когнитивных функций. Такое мнение высказал терапевт высшей категории Алексей Водовозов в беседе с Ura.ru.

Вакцины от коронавируса могут защитить от постковидного синдрома
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Похоже, вакцинация отрубает ковидный хвост < > Если это подтвердится в рандомизированных клинических исследованиях, мы получим не только профилактическую вакцину, но и реабилитационную",

- заявил он.

Для подтверждения этой теории следует провести эксперимент с двумя группами людей, где экспериментальную бы привили, а контрольную - нет.

"Экспериментальную группу с постковидным хвостом мы бы привили, а контрольную нет, и посмотрели, что и как работает".

Ранее "Рамблер" писал, что врачи рассказали о влиянии COVID-19 на память.

Коронавирус,Алексей Водовозов,РИА Ura.ru,
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