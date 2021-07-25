Врачи рассказали о влиянии COVID-19 на память

Врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович рассказал, что коронавирус, как и любой вирус, негативно сказывается на капиллярном кровотоке и оказывает влияние на центральную и периферическую нервную систему. Об этом сообщает ТАСС.

Из-за ухудшения кровотока мозг "голодает". Только переболевшие коронавирусом быстро утомляются, и им нужно больше времени на отдых.

"Такие проблемы, как концентрация внимания, память и прочие формы вегетативного реагирования, абсолютно нормальны и ничего катастрофического здесь нет", — сказал специалист.

Заведующий отделом клинической психологии научного центра психического здоровья Российской академии медицинских наук Сергей Ениколопов отметил, что часто после коронавируса пациенты жалуются на ухудшение памяти. Проблемы с концентрацией у переболевших COVID-19 бывают реже.