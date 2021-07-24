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Врач объяснил большую смертность от COVID-19 безразличием россиян

Полина Алферова
2 часа назад

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал о том, что высокой процент смертности россиян от COVID-19 объясняется в том числе и небрежным отношением людей к инфекции и собственному здоровью.

Врач объяснил смертность от COVID-19 безразличием россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Георгий Викулов отметил, что количество летальных исходов не снижается. Но виноваты в этом не новые мутации, так как вакцины могут защитить от новых вариантов SARS-CoV-2. Врач подчеркнул, что умирают от осложнений, связанных с коронавирусом, два человека из сотни. При этом летальность при тяжелом протекании болезни может достигать 40-50 процентов.

«Ухудшение ситуации вызвано отсутствием иммунной прослойки, коллективного популяционного иммунитета, отменой и ослаблением карантинных мероприятий, безразличным и даже пофигистическим отношением некоторых людей к рекомендациям, даже игнорирование их, и низкими темпами вакцинации», — объяснил он.

Также врач подчеркнул, что пока еще процент людей, имеющих иммунитет к коронавирусной инфекции нового типа, недостаточно высок.

Ранее «Рамблер» сообщал о том, какая связь между кишечником и коронавирусом.

Коронавирус,Радиостанция "Говорит Москва",
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