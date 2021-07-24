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Врач объяснил, как расстройство ЖКТ связано с коронавирусом

Полина Алферова
2 часа назад

Президент Научного общества гастроэнтерологов России Леонид Лабезник в интервью «АиФ» объяснил, почему желудочно-кишечные расстройства — распространенный симптом коронавируса.

Врач объяснил, как расстройство ЖКТ связано с COVID-19
Фото: PixabayPixabay

Врач объяснил, что вирус попадает в организм через рецепторы не только в легких, но и в кишечнике, желудке и печени.

«Поэтому заболевание нередко начинается с острых кишечных расстройств. Кроме того, при COVID-19 в течение длительного времени РНК вируса определяется в стуле и в содержимом кишечника», — подчеркнул медик.

Кроме того, лекарства также негативно влияют на состояние ЖКТ. Так как инфекция может передаваться фекально-оральным путем, попадая на слизистую оболочку при контакте с зараженной поверхностью, то нужно носить не только маску, но и перчатки.

Ранее «Рамблер» сообщал о том, что в Британии обнаружили новый штамм коронавируса.

Коронавирус,Аргументы и Факты,
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