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В Британии обнаружили новый штамм коронавируса

Александра Нечаева
1 час назад

О новой мутации COVID-19 заявили врачи агентства Общественного здравоохранения Англии, сообщает The Mirror.

В Британии обнаружили новый штамм коронавируса
Фото: DepositphotosDepositphotos

На данный момент, как утверждают специалисты, выявлено 16 случаев заражения новым штаммом, которому дали название B.1.621. Связаны они в основном с поездками за границу.

Медицинские работники проводят лабораторные исследования нового штамма, чтобы понять, каким образом мутация влияет на поведение вируса.

Снижает ли штамм B.1.621 эффективность вакцин и насколько он опаснее предыдущих мутаций, пока неизвестно.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что врач заявил об угрозе двойного заражения COVID-19.

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