Россиянка 318 дней болела COVID-19 и вылечилась

В РФ вылечили женщину, которая болела COVID-19 на протяжении 318 дней. Это самый продолжительный на сегодня случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в телеграм-канале РИА Новости.
Изучая этот случай, специалисты выявили мутации, помогающие вирусу избегать клеточного иммунитета.
Оказывается, коронавирус непрерывно мутирует, а задерживаясь в организме надолго, может накопить мутации, с помощью которых вирус начинал обходить иммунный ответ. Поэтому такие пациенты невольно становятся "горячими точками" для быстрой эволюции вируса.
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