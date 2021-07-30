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Россиянка 318 дней болела COVID-19 и вылечилась

Диана Товсепова
45 минут назад

В РФ вылечили женщину, которая болела COVID-19 на протяжении 318 дней. Это самый продолжительный на сегодня случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в телеграм-канале РИА Новости.

Россиянка 318 дней болела COVID-19 и вылечилась
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Изучая этот случай, специалисты выявили мутации, помогающие вирусу избегать клеточного иммунитета.

Оказывается, коронавирус непрерывно мутирует, а задерживаясь в организме надолго, может накопить мутации, с помощью которых вирус начинал обходить иммунный ответ. Поэтому такие пациенты невольно становятся "горячими точками" для быстрой эволюции вируса.

Ранее "Рамблер" сообщал, как избежать недомоганий после прививки от COVID-19.

Коронавирус,
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