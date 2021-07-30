Вспышка COVID в Китае началась с самолета из России

Вспышка заражения коронавирусом в городе Нанкин в провинции Цзянсу началась после того, как была инфицирована уборщица, которая выполняла санитарную обработку прибывшего из России самолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный ресурс Paper.

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10 июля уборщица провела санобработку самолета рейса CA910 из Москвы. Вероятно, женщина нарушила правила личной дезинфекции, из-за чего заболела коронавирусом, параллельно с этим заразив сначала одного, а затем и остальных работников аэропорта Лукоу.

Общее число заражений с начала вспышки по состоянию на 29 июля составило 185 случаев. Сейчас аэропорт прекратил обслуживать и внутренние, и международные рейсы.