Вспышка COVID в Китае началась с самолета из России

Вспышка заражения коронавирусом в городе Нанкин в провинции Цзянсу началась после того, как была инфицирована уборщица, которая выполняла санитарную обработку прибывшего из России самолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный ресурс Paper.
10 июля уборщица провела санобработку самолета рейса CA910 из Москвы. Вероятно, женщина нарушила правила личной дезинфекции, из-за чего заболела коронавирусом, параллельно с этим заразив сначала одного, а затем и остальных работников аэропорта Лукоу.
Общее число заражений с начала вспышки по состоянию на 29 июля составило 185 случаев. Сейчас аэропорт прекратил обслуживать и внутренние, и международные рейсы.
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