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В "Векторе" оценили угрозу распространения гамма-штамма в РФ

Стелла Шмель
32 минуты назад

Распространение гамма-штамма в России маловероятно, считает директор центра "Вектор" Ринат Максютов. Об этом он рассказал журналистам, его слова приводит ТАСС.

"Встречается вариант "гамма" сегодня только в одном субъекте Российской Федерации, дальнейшее распространение он не получил",

- заявил он, уточнив, что речь идет про Якутию.

"Распространение "гамма"-варианта маловероятно по той причине, что вариант "дельта", который в подавляющем большинстве регионов заполонил фактически все разнообразие коронавируса в России сегодня, не позволит это сделать".

Ранее "Рамблер" писал, что в Британии обнаружили новый штамм коронавируса.

Коронавирус,Видео,ИТАР-ТАСС,
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