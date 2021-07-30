В "Векторе" оценили угрозу распространения гамма-штамма в РФ

Распространение гамма-штамма в России маловероятно, считает директор центра "Вектор" Ринат Максютов. Об этом он рассказал журналистам, его слова приводит ТАСС.
"Встречается вариант "гамма" сегодня только в одном субъекте Российской Федерации, дальнейшее распространение он не получил",
- заявил он, уточнив, что речь идет про Якутию.
"Распространение "гамма"-варианта маловероятно по той причине, что вариант "дельта", который в подавляющем большинстве регионов заполонил фактически все разнообразие коронавируса в России сегодня, не позволит это сделать".
Ранее "Рамблер" писал, что в Британии обнаружили новый штамм коронавируса.