Хроники: в Англии обнаружили новый штамм коронавируса

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

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Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Российская семья из пяти человек подозревала у себя симптомы COVID-19 и вызвала на дом врача, однако медицинский работник отказался брать мазки из-за экономии. Об этом сообщает портал e1.ru.

РИА Новости

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал о том, что высокой процент смертности россиян от COVID-19 объясняется в том числе и небрежным отношением людей к инфекции и собственному здоровью.

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Президент Научного общества гастроэнтерологов России Леонид Лабезник в интервью «АиФ» объяснил, почему желудочно-кишечные расстройства — распространенный симптом коронавируса.

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О новой мутации COVID-19 заявили врачи агентства Общественного здравоохранения Англии, сообщает The Mirror.

На данный момент, как утверждают специалисты, выявлено 16 случаев заражения новым штаммом, которому дали название B.1.621.

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