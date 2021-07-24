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Хроники коронавируса: главные новости за 24 июля

Полина Алферова
1 час назад

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Хроники: в Англии обнаружили новый штамм коронавируса
Фото: PixabayPixabay

Врач отказался брать мазки на COVID-19 из-за экономии

Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Российская семья из пяти человек подозревала у себя симптомы COVID-19 и вызвала на дом врача, однако медицинский работник отказался брать мазки из-за экономии. Об этом сообщает портал e1.ru.

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Врач объяснил смертность от COVID-19 безразличием россиян

РИА Новости

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал о том, что высокой процент смертности россиян от COVID-19 объясняется в том числе и небрежным отношением людей к инфекции и собственному здоровью.

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Врач объяснил, как расстройство ЖКТ связано с COVID-19

Pixabay

Президент Научного общества гастроэнтерологов России Леонид Лабезник в интервью «АиФ» объяснил, почему желудочно-кишечные расстройства — распространенный симптом коронавируса.

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В Британии обнаружили новый штамм коронавируса

Depositphotos

О новой мутации COVID-19 заявили врачи агентства Общественного здравоохранения Англии, сообщает The Mirror.

На данный момент, как утверждают специалисты, выявлено 16 случаев заражения новым штаммом, которому дали название B.1.621.

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Тяжесть коронавируса смогут предсказать по анализу

Depositphotos

Новый способ, позволяющий точно прогнозировать тяжесть течения коронавируса, открыли американские ученые, сообщает журнал Cell. Специалисты заявили, что эффективность в этом вопросе показали анализы из носоглотки, по которым, как оказалось, более точно можно определить, как будет болеть тот или иной пациент, нежели исследования образцов крови.

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Коронавирус,Радиостанция "Говорит Москва",Аргументы и Факты,РИА Новости,
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