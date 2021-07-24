Хроники: в Англии обнаружили новый штамм коронавируса

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Российская семья из пяти человек подозревала у себя симптомы COVID-19 и вызвала на дом врача, однако медицинский работник отказался брать мазки из-за экономии. Об этом сообщает портал e1.ru.
Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал о том, что высокой процент смертности россиян от COVID-19 объясняется в том числе и небрежным отношением людей к инфекции и собственному здоровью.
Президент Научного общества гастроэнтерологов России Леонид Лабезник в интервью «АиФ» объяснил, почему желудочно-кишечные расстройства — распространенный симптом коронавируса.
О новой мутации COVID-19 заявили врачи агентства Общественного здравоохранения Англии, сообщает The Mirror.
На данный момент, как утверждают специалисты, выявлено 16 случаев заражения новым штаммом, которому дали название B.1.621.
Новый способ, позволяющий точно прогнозировать тяжесть течения коронавируса, открыли американские ученые, сообщает журнал Cell. Специалисты заявили, что эффективность в этом вопросе показали анализы из носоглотки, по которым, как оказалось, более точно можно определить, как будет болеть тот или иной пациент, нежели исследования образцов крови.