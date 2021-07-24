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Тяжесть течения коронавируса смогут предсказать по анализу

Александра Нечаева
1 час назад

Новый способ, позволяющий точно прогнозировать тяжесть течения коронавируса, открыли американские ученые, сообщает журнал Cell.

Тяжесть коронавируса смогут предсказать по анализу
Фото: DepositphotosDepositphotos

Специалисты заявили, что эффективность в этом вопросе показали анализы из носоглотки, по которым, как оказалось, более точно можно определить, как будет болеть тот или иной пациент, нежели исследования образцов крови.

Ученые, изучив мазки из носа пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией, пришли к выводу, что при инфицировании вирусом SARS-CoV-2 клетки эпителия в горле и в носу сильно меняются. У пациентов, которые переносят коронавирус легко или со средней степенью тяжести в клетках гены, отвечающие за противовирусную реакцию, стали более активны. У людей же с тяжелым течением болезни эти гены, напротив, оказались притупленными.

В мазках тяжелых больных было обнаружено увеличение иммунных клеток, которые усиливают воспалительные реакции. По какой причине это происходит, ученые намереваются выяснить.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Роспотребнадзор назвал последствия после острой фазы COVID-19.

Коронавирус,Роспотребнадзор,
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