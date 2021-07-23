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Роспотребнадзор назвал последствия после острой фазы COVID-19

Даня Виттиг
1 час назад

В Екатеринбургском медицинском научном центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий Роспотребнадзора сообщили, как восстанавливаются пациенты после тяжелого течения COVID-19.

Роспотребнадзор назвал последствия после острой фазы COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По данным экспертов, все пациенты с COVID-19 после острой фазы заболевания испытывают общую утомляемость, мышечную слабость, одышку, реже - нарушения сна, тревоги, депрессию, боли в суставах и выпадение волос.

"Согласно данным как российских, так и зарубежных специалистов, после острой фазы заболевания новой коронавирусной инфекцией у 100% пациентов наблюдается общая утомляемость, мышечная слабость, одышка, снижение толерантности к физическим нагрузкам, особенно у лиц, работающих во вредных условиях труда", - говорится в сообщении.

Кроме того, возможно возникновение болей за грудиной, сердцебиения, тревоги, депрессии, нарушения сна, когнитивных нарушений, болей в суставах, выпадения волос. Такие симптомы указывают на развитие постковидного синдрома. В связи с этим пациентам нужна реабилитация.

Реабилитационные мероприятия начинаются уже в условиях отделений интенсивной терапии после стабилизации состояния пациента.

Процесс включает в себя медикаментозное лечение, бальнеотерапию и теплогрязелечение, лечебную физкультуру, кинезиотерапию, работу с клиническим психологом, логопедом и эрготерапевтом, уточнили в центре.

Ранее "Рамблер" сообщал статистику последствий коронавируса.

Коронавирус,Роспотребнадзор,
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