Роспотребнадзор назвал последствия после острой фазы COVID-19

В Екатеринбургском медицинском научном центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий Роспотребнадзора сообщили, как восстанавливаются пациенты после тяжелого течения COVID-19.

По данным экспертов, все пациенты с COVID-19 после острой фазы заболевания испытывают общую утомляемость, мышечную слабость, одышку, реже - нарушения сна, тревоги, депрессию, боли в суставах и выпадение волос.

"Согласно данным как российских, так и зарубежных специалистов, после острой фазы заболевания новой коронавирусной инфекцией у 100% пациентов наблюдается общая утомляемость, мышечная слабость, одышка, снижение толерантности к физическим нагрузкам, особенно у лиц, работающих во вредных условиях труда", - говорится в сообщении.

Кроме того, возможно возникновение болей за грудиной, сердцебиения, тревоги, депрессии, нарушения сна, когнитивных нарушений, болей в суставах, выпадения волос. Такие симптомы указывают на развитие постковидного синдрома. В связи с этим пациентам нужна реабилитация.

Реабилитационные мероприятия начинаются уже в условиях отделений интенсивной терапии после стабилизации состояния пациента.

Процесс включает в себя медикаментозное лечение, бальнеотерапию и теплогрязелечение, лечебную физкультуру, кинезиотерапию, работу с клиническим психологом, логопедом и эрготерапевтом, уточнили в центре.