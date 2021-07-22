Минздрав опубликовал статистику осложнений от COVID

В Министерстве здравоохранения РФ сообщили, что у 20—30% переболевших COVID-19 могут возникать тромбозы, а у 31% — одышка.

Об этом СМИ сообщили со ссылкой на памятку Минздрава по профилактике осложнений после коронавируса.

«Ниже представлена частота развития наиболее серьезных осложнений после перенесённой новой коронавирусной инфекции: тромбозы — 20—30%, одышка — 31,7%, кашель — 13,5%, жалобы на боль в груди и тахикардию — 12,7% и др.», — пишут в министерстве.

Эти симптомы, по данным ведомства, могут указывать на нарушение деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем.