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Минздрав раскрыл данные об осложнениях после коронавируса

Диана Товсепова
21 минуту назад

В Министерстве здравоохранения РФ сообщили, что у 20—30% переболевших COVID-19 могут возникать тромбозы, а у 31% — одышка.

Минздрав опубликовал статистику осложнений от COVID
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Об этом СМИ сообщили со ссылкой на памятку Минздрава по профилактике осложнений после коронавируса.

«Ниже представлена частота развития наиболее серьезных осложнений после перенесённой новой коронавирусной инфекции: тромбозы — 20—30%, одышка — 31,7%, кашель — 13,5%, жалобы на боль в груди и тахикардию — 12,7% и др.», — пишут в министерстве.

Эти симптомы, по данным ведомства, могут указывать на нарушение деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Ранее "Рамблер" сообщал о мерах против коронавируса.

Коронавирус,Минздрав РФ,
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