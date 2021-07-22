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«Принудительная госпитализация»: врач о необходимых антиковидных мерах

Анна Арсеньева
1 час назад

Врач общей практики, заведующий отделением в Диагностическом центре 5 Денис Прокофьев рассказал, какими должны быть противоэпидемиологических меры, чтобы предотвратить распространение коронавируса и появление новых мутаций. Об этом он написал на своей странице в Facebook. "Рамблер" делится мнением медика.

«Принудительная госпитализация»: врач о мерах против COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, одно из предложений врача - массово проводить тесты на коронавирус:

"На улицах установить кабинки, в которых можно взять тест, а также экспресс тест, не выходя из машины [...] Государство бесплатно должно выдавать жителям медицинские маски".

По мнению Дениса Прокофьева, всех заразившихся COVID-19 должны обязательно изолировать:

"Принудительная госпитализация заболевших в изолированные боксы".

Все контактны с зараженными должны отслеживаться, в том числе с помощью современных технологий. За "намеренное повторное предумышленное заражение ковидом других людей" врач предложил ввести уголовную ответственность.

Также, чтобы предотвратить распространение вируса, кафе и рестораны должны работать только на вынос, а общественный транспорт заполнен не более чем на 50%. Помимо этого, Прокофьев считает, что для всех въезжающих в страну нужно вернуть 14-дневный карантин, а на границах ввести санитарный контроль.

"Только соблюдая все эти меры + вакцинация + лечение + диагностика можно остановить ковид, а не ждать появление новых штаммов", - заключил врач.

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