Врач отказался брать мазки на COVID-19 из-за экономии

Российская семья из пяти человек подозревала у себя симптомы COVID-19 и вызвала на дом врача, однако медицинский работник отказался брать мазки из-за экономии. Об этом сообщает портал e1.ru.

Врач сказал, что в семье больных «слишком много», хотя он заранее был предупрежден, что едет на вызов к пятерым людям, рассказала россиянка. В итоге он взял анализы только у двоих взрослых, хотя симптомы были у всех, включая несовершеннолетних детей. Свое решение медработник обосновал тем, что «у него ограничено количество тестов, и если не хватит, то придется возвращаться в больницу».