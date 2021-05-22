Хроники коронавируса: когда антитела не работают

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

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Научный центр "Вектор" Роспотребнадзора получил образец "индийского" штамма коронавируса. Об этом сообщает ТАСС. По словам директора центра Рината Максютова, изучение образца займет как минимум три месяца, первичные данные у "Вектора" уже есть.

РИА Новости

Британские вирусологи из графства Йоркшир рассказали о новом «тройном мутантном» варианте коронавируса с необычной комбинацией генов, который называют VUI-21MAY-01 или AV.1. Исследования ученых изучили журналисты Daily Mail.

Globallookpress.com

Уже известно, что коронавирус может привести к серьезным осложнениям. Инфекция влияет на сердце, мозг, легкие, сосуды и другие жизненно важные органы и системы организма. Некоторые медики считают, что последствия COVID-19 могут быть опаснее самого заболевания.

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Группа японских ученых из Университета Иокогамы выяснили, когда антитела к COVID-19 начинают ослабевать по отношению к другим штаммам. По их мнению, антитела у людей, становятся слабее через 6-12 месяцев после формирования.

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В пандемию COVID-19 умерли в два-три раза больше людей, чем показывает статистика смертности от коронавируса, заявили в ВОЗ