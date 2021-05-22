Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

Хроники коронавируса: главные новости за 22 мая

Полина Алферова
2 часа назад
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Хроники коронавируса: когда антитела не работают
Фото: PixabayPixabay

Россия получила образец "индийского" штамма коронавируса

Depositphotos
Научный центр "Вектор" Роспотребнадзора получил образец "индийского" штамма коронавируса. Об этом сообщает ТАСС. По словам директора центра Рината Максютова, изучение образца займет как минимум три месяца, первичные данные у "Вектора" уже есть.

Ученые описали «тройную мутацию» коронавируса

РИА Новости
Британские вирусологи из графства Йоркшир рассказали о новом «тройном мутантном» варианте коронавируса с необычной комбинацией генов, который называют VUI-21MAY-01 или AV.1. Исследования ученых изучили журналисты Daily Mail.

Может ли COVID-19 спровоцировать рак

Globallookpress.com
Уже известно, что коронавирус может привести к серьезным осложнениям. Инфекция влияет на сердце, мозг, легкие, сосуды и другие жизненно важные органы и системы организма. Некоторые медики считают, что последствия COVID-19 могут быть опаснее самого заболевания.

Ученые выяснили, когда антитела к COVID ослабевают

depositphotos
Группа японских ученых из Университета Иокогамы выяснили, когда антитела к COVID-19 начинают ослабевать по отношению к другим штаммам. По их мнению, антитела у людей, становятся слабее через 6-12 месяцев после формирования.

ВОЗ назвала заниженной статистику по COVID-19

Depositphotos
В пандемию COVID-19 умерли в два-три раза больше людей, чем показывает статистика смертности от коронавируса, заявили в ВОЗ.
«Можно говорить примерно о 6-8 миллионах смертей», — заявила помощница гендиректора организации.
Коронавирус,ВОЗ,Роспотребнадзор,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители