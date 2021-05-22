Ученые описали «тройную мутацию» коронавируса

К настоящему моменту было зафиксировано 49 случаев заражения новым типом вируса, инфицированные в основном являются жителями Йоркшира и Хамбера. Специалисты Службы общественного здравоохранения Великобритании исследуют распространение VUI-21MAY-01. Пока нет доказательств того, что он устойчив к вакцинам или более заразен, чем существующие штаммы.

Директор по общественному здравоохранению в Шеффилде Грег Фелл указал, что наблюдал за VUI-21MAY-01 вместе с коллегами. По его словам, пока нет данных о том, что он обладает резистентностью к вакцине или более заразен. Тем временем британские министры сообщили о готовности принять меры, которые помогут избежать распространения любых видов коронавируса. Они также акцентировали внимание на том, что ученые тщательно следят за ситуацией.