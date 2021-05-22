Ученые описали «тройную мутацию» коронавируса

Интерес специалистов вызван в том числе и с тем тревожным обстоятельством, что индекс распространения COVID-19 (R) в Британии на фоне участившихся случаев выявления индийского штамма
подскочил до отметки 0,9. Согласно данным ведущих ученых, индекс сейчас колеблется в пределах 0,9-1,1, в то время как на прошлой неделе показатель остановился на отметке 0,8. Коэффициент наиболее близко подобрался к единице с момента максимальных значений, отмеченных на пике второй волны в январе. Между тем, британцев заверяют в том, что пока оснований для беспокойства нет.