Ученые выяснили, когда антитела к COVID ослабевают и когда не работают

Группа японских ученых из Университета Иокогамы выяснили, когда антитела к COVID-19 начинают ослабевать по отношению к другим штаммам.

По их мнению, антитела у людей, становятся слабее через 6-12 месяцев после формирования. В исследовании приняли участие 250 человек в возрасте от 21 года до 78 лет. Эти люди заразились коронавирусом с февраля по апрель прошлого года.

Почти у 100% людей достаточное количество антител формируется до полугода, однако защита уже неэффективна к новым мутировавшим штаммам. Например, у 69% бессимптомных или легких больных уже через 6 месяцев после заражения не будет антител к южноафриканскому штамму, у 75% - к индийскому. Еще хуже обстоит ситуация с бразильским и британским вариантами вируса - устойчивыми к ним остаются лишь 19 и 15% людей соответственно.

Однако у тех, кто тяжело или средне перенес болезнь, антитела к штаммам сохраняются примерно на одном уровне с изначальным вирусом. Таким образом, японские ученые считают, что исследование свидетельствует о необходимости вакцинации в условиях распространения новых штаммов.