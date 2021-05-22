Может ли COVID-19 спровоцировать рак

Уже известно, что коронавирус может привести к серьезным осложнениям. Инфекция влияет на сердце, мозг, легкие, сосуды и другие жизненно важные органы и системы организма. Некоторые медики считают, что последствия COVID-19 могут быть опаснее самого заболевания. Однако пока они до конца не изучены, в том числе перед исследователями стоит вопрос: есть ли связь между коронавирусной инфекцией и онкологией? Врач общей практики, заведующий отделением Диагностического центра 5 Денис Прокофьев рассказал, какой риск развития рака после перенесенного COVID-19. "Рамблер" делится мнением медика.