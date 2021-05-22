Может ли COVID-19 спровоцировать рак

Уже известно, что коронавирус может привести к серьезным осложнениям. Инфекция влияет на сердце, мозг, легкие, сосуды и другие жизненно важные органы и системы организма. Некоторые медики считают, что последствия COVID-19 могут быть опаснее самого заболевания. Однако пока они до конца не изучены, в том числе перед исследователями стоит вопрос: есть ли связь между коронавирусной инфекцией и онкологией? Врач общей практики, заведующий отделением Диагностического центра 5 Денис Прокофьев рассказал, какой риск развития рака после перенесенного COVID-19. "Рамблер" делится мнением медика.
По мнению врача, коронавирус может приводить к развитию онкологии, а также ухудшать прогноз пациентов с данным диагнозом.
"Повреждение легочной ткани – это распространенное и основное следствие инфекции, которое является основным фактором риска развития рака легких",
– написал Денис Прокофьев на своей странице в Facebook.
Медик выделил пять основных факторов, которые могут повлиять на развитие онкологического заболевания у переболевшего COVID-19 пациента. Среди них – активные сигнальные пути (JAK-STAT и МАРК), цитокиновый шторм, истощение Т-клеток, гуморальные реакции и высокий уровень воспалительной реакции.
"Самый опасный из перечисленных факторов – цитокиновый шторм. Это очень сильная иммунная реакция, которая является результатом ответа человеческого организма на вирус и приводит к обширному повреждению тканей, что может привести к стимуляции роста клеток и патогенезу некоторых типов рака".
Кроме того, по словам Дениса Прокофьева, противовирусные препараты, которые назначают при COVID-19, могут вызвать лекарственную устойчивость к противораковой терапии.