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Россия получила образец "индийского" штамма коронавируса

Газета.Ruиещё 3
17 часов назад
Научный центр "Вектор" Роспотребнадзора получил образец "индийского" штамма коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
Россия получила образец "индийского" штамма коронавируса
Фото: DepositphotosDepositphotos
По словам директора центра Рината Максютова, изучение образца займет как минимум три месяца, первичные данные у "Вектора" уже есть. Он добавил, что многое "зависит от того, насколько углубленное потребуется изучение данного штамма".
Ранее глава Роспотребназора Анна Попова рассказала, что Россия запросила индийский штамм коронавируса для изучения мутаций. При этом, по данным ведомства, на российской территории не выявлено случаев заражения этим вариантом патогена.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург в свою очередь заявил, что в вакцина "Спутник V" эффективна против индийской мутации.
Коронавирус,Александр Гинцбург,Анна Попова,Минздрав РФ,Роспотребнадзор,
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