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"Тайные смерти": ВОЗ назвала заниженной статистику по COVID-19

Даня Виттиг
1 час назад
В пандемию COVID-19 умерли в два-три раза больше людей, чем показывает статистика смертности от коронавируса, заявили в ВОЗ.
"Тайные смерти": ВОЗ назвала заниженной статистику по COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
«Можно говорить примерно о 6-8 миллионах смертей», — заявила помощница гендиректора организации.
С соответствующим заявлением выступила помощница генерального директора ВОЗ по вопросам данных и аналитики Самира Асма.
Согласно официальным данным, в мире от COVID-19 скончались 3,4 миллиона человек. Однако в ВОЗ считают, что косвенным образом от болезни погибли люди, которые на фоне пандемии не получили необходимого лечения от других заболеваний.
Также часть умерших не тестировали от COVID-19. Поэтому можно говорить примерно о 6-8 миллионах смертей от COVID-19.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что в Сочи живут летучая мыши с коронавирусом.
Коронавирус,ВОЗ,
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