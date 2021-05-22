"Тайные смерти": ВОЗ назвала заниженной статистику по COVID-19

«Можно говорить примерно о 6-8 миллионах смертей», — заявила помощница гендиректора организации.
С соответствующим заявлением выступила помощница генерального директора ВОЗ по вопросам данных и аналитики Самира Асма.
Согласно официальным данным, в мире от COVID-19 скончались 3,4 миллиона человек. Однако в ВОЗ считают, что косвенным образом от болезни погибли люди, которые на фоне пандемии не получили необходимого лечения от других заболеваний.
Также часть умерших не тестировали от COVID-19. Поэтому можно говорить примерно о 6-8 миллионах смертей от COVID-19.