Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

В Сочи обнаружили летучих мышей с новыми видами коронавируса

Даня Виттиг
2 часа назад
В прошлом году местные ученые сами начали разводить мышей для поедания вредителей, уничтожающих самшит. Вечнозеленые кустарники практически пропали из Сочи во время олимпийских строек.
В Сочи обнаружили летучих мышей с новыми видами коронавируса
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Для летучих мышей построили специальные домики, где они живут, размножаются и поедают вредную для растений бабочку-огневку. Но недавно ученые наведались в пещеры «Музейная», «Хоста-1», «Колокольная», «Партизанская» и «Красноалександровская» в долинах Хосты и Кудепсты, чтобыизучить вирусную картину летучих мышей.
Об этом СМИ сообщил заведующий лабораторией центра имени Гамалеи Сергей Альховский. Выявленные коронавирусы мышей являются очень близкими «родственниками» вирусам SARS-CoV-2. И потому есть риск того, что они могут послужить возникновению новых видов коронавирусной инфекции.
Штаммы вируса уже получили названия «Хоста-1» и «Хоста-2».
Не исключено, что опасная инфекция передастся собратьям этих пещерных мышей.
Генетическая схожесть вирусов Хоста-1 и Хоста-2 с китайскими вирусами и в частности с вирусами SARS и SARS-2 составляет от 85% до 95% для разных генов.
Коронавирус,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители