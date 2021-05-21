В Сочи обнаружили летучих мышей с новыми видами коронавируса

В прошлом году местные ученые сами начали разводить мышей для поедания вредителей, уничтожающих самшит. Вечнозеленые кустарники практически пропали из Сочи во время олимпийских строек.

Для летучих мышей построили специальные домики, где они живут, размножаются и поедают вредную для растений бабочку-огневку. Но недавно ученые наведались в пещеры «Музейная», «Хоста-1», «Колокольная», «Партизанская» и «Красноалександровская» в долинах Хосты и Кудепсты, чтобыизучить вирусную картину летучих мышей.

Об этом СМИ сообщил заведующий лабораторией центра имени Гамалеи Сергей Альховский. Выявленные коронавирусы мышей являются очень близкими «родственниками» вирусам SARS-CoV-2. И потому есть риск того, что они могут послужить возникновению новых видов коронавирусной инфекции.

Штаммы вируса уже получили названия «Хоста-1» и «Хоста-2».

Не исключено, что опасная инфекция передастся собратьям этих пещерных мышей.