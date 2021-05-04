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Львы в зоопарке заразились коронавирусом

Катерина Саломе
5 часов назад
В Индии впервые зафиксирован случай заражения диких животных. Болезнь выявлена у восьми львов в зоопарке города Хайдарабад на юге страны, сообщает Times of India.
Львы в зоопарке заразились коронавирусом
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Ветеринары зоопарка обнаружили у хищников первые симптомы еще в конце апреля. Среди них были потеря аппетита, выделения из носа и сильный кашель. Тогда специалисты решили проверить львов на наличие COVID-19. Оказалось, что восемь из 12 львов инфицированы. На данный момент проводится исследование, каким именно штаммом заразились хищники.
"После зоопарка Бронкса в Нью-Йорке, где восемь тигров и львов дали положительный результат на COVID в апреле прошлого года, нигде не было зарегистрировано таких случаев среди диких животных. Однако в Гонконге вирус был обнаружен у собак и кошек",
- заявил глава центра исследований дикой природы Шириш Упадхье.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что мужчина обвинил зоопарк в подлоге животных.
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