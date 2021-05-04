Львы в зоопарке заразились коронавирусом

Ветеринары зоопарка обнаружили у хищников первые симптомы еще в конце апреля. Среди них были потеря аппетита, выделения из носа и сильный кашель. Тогда специалисты решили проверить львов на наличие COVID-19. Оказалось, что восемь из 12 львов инфицированы. На данный момент проводится исследование, каким именно штаммом заразились хищники.
"После зоопарка Бронкса в Нью-Йорке, где восемь тигров и львов дали положительный результат на COVID в апреле прошлого года, нигде не было зарегистрировано таких случаев среди диких животных. Однако в Гонконге вирус был обнаружен у собак и кошек",
- заявил глава центра исследований дикой природы Шириш Упадхье.