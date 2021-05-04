Львы в зоопарке заразились коронавирусом

Ветеринары зоопарка обнаружили у хищников первые симптомы еще в конце апреля. Среди них были потеря аппетита, выделения из носа и сильный кашель. Тогда специалисты решили проверить львов на наличие COVID-19. Оказалось, что восемь из 12 львов инфицированы. На данный момент проводится исследование, каким именно штаммом заразились хищники.