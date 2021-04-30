Хроники коронавируса: названы причины "желудочного ковида"

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Ученые из Университета штата Луизиана выяснили, что коронавирус может инфицировать как нейроны, так и клетки головного и спинного мозга, которые поддерживают и защищают их. Об этом сообщает Medical Xpress.

"Наши результаты показывают, что астроциты - это путь, по которому COVID-19 вызывает неврологические нарушения. Это может объяснить многие симптомы, в том числе потерю обоняния и вкуса, дезориентацию, психоз и инсульт", - отмети автор исследования Рикардо Коста.

Исследователи Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружили механизм, с помощью которого коронавирус SARS-CoV-2 взламывает иммунный ответ. Об этом сообщает MedicalXpress.

Вирус использует модификацию РНК, называемую N6-метиладенозином (m6A), которая заключается в присоединении метильной группы к аденозину, элементу матричной РНК. Геном SARS-CoV-2 состоит из РНК, поэтому ему легко приспособить m6A для своих нужд. Человеческий фермент METTL3, осуществляющий модификацию, способен присоединить метильную группу в SARS-CoV-2.

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона , биолог Анча Баранова рассказала, что возникновение у пациента «желудочного ковида», «нейроковида» и других проявлений коронавирусной инфекции зависит от особенностей его организма. Зачастую коронавирус поражает те органы, с которыми уже есть проблемы. Об этом сообщает Lenta.ru.

Один и тот же вирус у одного человека вызовет поражения желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), а у другого — неврологические проблемы. По мнению Барановой, все работает по принципу«где тонко — там и рвется». Если у человека плохо работал кишечник еще до заражения коронавирусом, то вирус «атакует» ЖКТ.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, как вести себя, если вы находитесь в одной квартире с больным коронавирусом человеком.

Больного нужно изолировать в отдельной комнате. Проживающим с ним в одной квартире, необходимо промывать носоглотку и соблюдать масочный режим в местах общего пользования. Проветривайте комнаты, чтобы вирус не циркулировал в воздухе, и не контактируйте с больным.

Лишний вес, действительно, провоцирует риск тяжелой формы заболевания. Такой вывод сделали британские специалисты, изучившие связь между индексом массы тела (ИМТ) и течением коронавирусной инфекции. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале The Lancet Diabetes & Endocrinology.