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Хроники коронавируса: главные новости за 30 апреля

Диана Товсепова
3 часа назад
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Хроники коронавируса: названы причины "желудочного ковида"
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Ученые выяснили, как коронавирус проникает в мозг человека

Ученые из Университета штата Луизиана выяснили, что коронавирус может инфицировать как нейроны, так и клетки головного и спинного мозга, которые поддерживают и защищают их. Об этом сообщает Medical Xpress.
"Наши результаты показывают, что астроциты - это путь, по которому COVID-19 вызывает неврологические нарушения. Это может объяснить многие симптомы, в том числе потерю обоняния и вкуса, дезориентацию, психоз и инсульт", - отмети автор исследования Рикардо Коста.

Как коронавирус "взламывает" человеческий иммунитет

Исследователи Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружили механизм, с помощью которого коронавирус SARS-CoV-2 взламывает иммунный ответ. Об этом сообщает MedicalXpress.
Вирус использует модификацию РНК, называемую N6-метиладенозином (m6A), которая заключается в присоединении метильной группы к аденозину, элементу матричной РНК. Геном SARS-CoV-2 состоит из РНК, поэтому ему легко приспособить m6A для своих нужд. Человеческий фермент METTL3, осуществляющий модификацию, способен присоединить метильную группу в SARS-CoV-2.

«Где тонко — там и рвется»: биолог назвала причины «желудочного ковида»

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, биолог Анча Баранова рассказала, что возникновение у пациента «желудочного ковида», «нейроковида» и других проявлений коронавирусной инфекции зависит от особенностей его организма. Зачастую коронавирус поражает те органы, с которыми уже есть проблемы. Об этом сообщает Lenta.ru.
Один и тот же вирус у одного человека вызовет поражения желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), а у другого — неврологические проблемы. По мнению Барановой, все работает по принципу«где тонко — там и рвется». Если у человека плохо работал кишечник еще до заражения коронавирусом, то вирус «атакует» ЖКТ.

Инфекционист объяснил, как вести себя в одной квартире с больным COVID-19

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, как вести себя, если вы находитесь в одной квартире с больным коронавирусом человеком.
Больного нужно изолировать в отдельной комнате. Проживающим с ним в одной квартире, необходимо промывать носоглотку и соблюдать масочный режим в местах общего пользования. Проветривайте комнаты, чтобы вирус не циркулировал в воздухе, и не контактируйте с больным.

Ученые доказали связь лишнего веса с тяжестью коронавируса

Лишний вес, действительно, провоцирует риск тяжелой формы заболевания. Такой вывод сделали британские специалисты, изучившие связь между индексом массы тела (ИМТ) и течением коронавирусной инфекции. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале The Lancet Diabetes & Endocrinology.
Ученые проанализировали данные около семи миллионов британцев в базе QResearch. У всех этих людей был коронавирус во время "первой волны". Оказалось, что люди с ИМТ выше 23 имели повышенные риски тяжелой формы COVID-19 и смерти.
Коронавирус,Анча Баранова,Евгений Тимаков,Джордж Мейсон,
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