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«Где тонко — там и рвется»: биолог назвала причины  «желудочного ковида»

Даня Виттиг
6 часов назад
Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, биолог Анча Баранова рассказала, что возникновение у пациента «желудочного ковида», «нейроковида» и других проявлений коронавирусной инфекции зависит от особенностей его организма. Зачастую коронавирус поражает те органы, с которыми уже есть проблемы. Об этом сообщает Lenta.ru.
«Где тонко — там и рвется»: биолог назвала причины «желудочного ковида»
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Один и тот же вирус у одного человека вызовет поражения желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), а у другого — неврологические проблемы. По мнению Барановой, все работает по принципу«где тонко — там и рвется». Если у человека плохо работал кишечник еще до заражения коронавирусом, то вирус «атакует» ЖКТ.
При этом достаточно много людей, у которых нарушен гематоэнцефалический барьер, объяснила профессор.
«Допустим, кто-то позагорал на пляже на солнце, перегрелся, голова заболела — это и есть небольшое нарушение барьера. И в это время еще подхватил ковид. В норме вирус бы в мозг не просочился, а в этом случае — высокая вероятность», — добавила она.
Однако все симптомы и проявления болезни зависят от человека и обстоятельств, в которых случилось заражение. Самое главное, что коронавирус — не пульмонологическая болезнь, а может поражать все системы организма.
Ранее "Рамблер" сообщал о признаках "желудочного ковида".
Коронавирус,Анча Баранова,Джордж Мейсон,
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