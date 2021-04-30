«Где тонко — там и рвется»: биолог назвала причины «желудочного ковида»

Один и тот же вирус у одного человека вызовет поражения желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), а у другого — неврологические проблемы. По мнению Барановой, все работает по принципу«где тонко — там и рвется». Если у человека плохо работал кишечник еще до заражения коронавирусом, то вирус «атакует» ЖКТ.