Какие симптомы указывают на "желудочный ковид"

Ассистент кафедры гастроэнтерологии СЗГМУ имени Мечникова Юлия Коковина в беседе с "Доктор Питер" перечислила симптомы "желудочного ковида".

По словам Коковиной, проявления недуга схожи с язвенной болезнью - ночные боли, часто в виде схваток. При этом они могут возникать как после еды, так и спонтанно. Кроме того, для "желудочного ковида" характерны послабления стула.

Пока неясно, можно ли считать симптомом тошноту без рвоты - она может также сигнализировать о повышенном давлении, которое часто сопровождает коронавирус. У пациентов с мочекаменной или желчнокаменной болезнью также могут возникать обострения с болевыми приступами.