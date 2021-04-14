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Какие симптомы указывают на "желудочный ковид"

Мира Маркина
3 часа назад
Ассистент кафедры гастроэнтерологии СЗГМУ имени Мечникова Юлия Коковина в беседе с "Доктор Питер" перечислила симптомы "желудочного ковида".
Какие симптомы указывают на "желудочный ковид"
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По словам Коковиной, проявления недуга схожи с язвенной болезнью - ночные боли, часто в виде схваток. При этом они могут возникать как после еды, так и спонтанно. Кроме того, для "желудочного ковида" характерны послабления стула.
Пока неясно, можно ли считать симптомом тошноту без рвоты - она может также сигнализировать о повышенном давлении, которое часто сопровождает коронавирус. У пациентов с мочекаменной или желчнокаменной болезнью также могут возникать обострения с болевыми приступами.
В числе других симптомов медик выделила рефлюксы - кислотно-желчные выбросы в пищевод, усиление изжоги, вздутие живота и газообразование. Однако причиной этого может быть еще и стресс.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что в России обнаружили 49 неуточненных мутаций коронавируса.
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