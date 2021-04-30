Ученые выяснили, как коронавирус проникает в мозг человека

Ученые из Университета штата Луизиана выяснили, что коронавирус может инфицировать как нейроны, так и клетки головного и спинного мозга, которые поддерживают и защищают их. Об этом сообщает Medical Xpress.

"Наши результаты показывают, что астроциты - это путь, по которому COVID-19 вызывает неврологические нарушения. Это может объяснить многие симптомы, в том числе потерю обоняния и вкуса, дезориентацию, психоз и инсульт", - отмети автор исследования Рикардо Коста.

В дыхательной системе SARS-CoV-2 заражает клетки человека, атакуя рецепторы ACE2. Было не ясно, имеются ли те же рецепторы в нервных клетках мозга. В рамках исследования Коста и его коллеги изучили РНК и белки, чтобы определить, экспрессируют ли культуры клеток астроцитов и нейронов человека ACE2.

Результаты подтвердили, что и астроциты, и нейроны экспрессируют рецептор ACE2 и что оба типа клеток могут инфицироваться коронавирусом, хотя вероятность заражения астроцитов была ниже.

При этом именно последние отвечают за перенос питательных веществ из кровотока в нейроны, а также мешают проникновению вредных частиц. Если астроциты не справятся с SARS-CoV-2, после заражения они могут легко передать вирус многим нейронам.