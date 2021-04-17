Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Почта

"Мир-19": как работает новое русское лекарство от коронавируса

Диана Товсепова
58 минут назад
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России получило патент на препарат для профилактики и лечения коронавируса «Мир-19».
«Мир-19»: как работает новое русское лекарство от коронавируса
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Как выяснил "Рамблер" патент выдан научному центру «Институт иммунологии» ФМБА.
По сообщениям агентства, новый препарат разработали по поручению руководителя ФМБА Вероники Скворцовой. Название "Мир-19" расшифровывается как "малая интерферирующая РНК".
Сам препарат используется через ингаляционное или интраназальное введение и предназначен для профилактики или лечения коронавирусной инфекции.
При этом «Мир-19» юехопасен и не влияет на человеческий геном и иммунитет, отмечает Скворцоыв. Однако лекарство прекращает В репликацию вируса и помогает предотвратить от развития тяжелых форм коронавирусной инфекции. Благодаря этому препарату не развиваются пневмониты и острые респираторные дистресс-синдромы на фоне COVID-19.
К настоящему моменту ученые завершили первую фазу клинических исследований лекарства, и уже начинается вторая фаза при участии людей, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2.
Коронавирус,Вероника Скворцова,Федеральное медико-биологическое агентство,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители