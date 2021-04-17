«Мир-19»: как работает новое русское лекарство от коронавируса

Как выяснил "Рамблер" патент выдан научному центру «Институт иммунологии» ФМБА.
По сообщениям агентства, новый препарат разработали по поручению руководителя ФМБА Вероники Скворцовой
. Название "Мир-19" расшифровывается как "малая интерферирующая РНК".
Сам препарат используется через ингаляционное или интраназальное введение и предназначен для профилактики или лечения коронавирусной инфекции.
При этом «Мир-19» юехопасен и не влияет на человеческий геном и иммунитет, отмечает Скворцоыв. Однако лекарство прекращает В репликацию вируса и помогает предотвратить от развития тяжелых форм коронавирусной инфекции. Благодаря этому препарату не развиваются пневмониты и острые респираторные дистресс-синдромы на фоне COVID-19.
К настоящему моменту ученые завершили первую фазу клинических исследований лекарства, и уже начинается вторая фаза при участии людей, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2.