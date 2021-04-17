«Мир-19»: как работает новое русское лекарство от коронавируса

Сам препарат используется через ингаляционное или интраназальное введение и предназначен для профилактики или лечения коронавирусной инфекции.

При этом «Мир-19» юехопасен и не влияет на человеческий геном и иммунитет, отмечает Скворцоыв. Однако лекарство прекращает В репликацию вируса и помогает предотвратить от развития тяжелых форм коронавирусной инфекции. Благодаря этому препарату не развиваются пневмониты и острые респираторные дистресс-синдромы на фоне COVID-19.