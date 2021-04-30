Как коронавирус "взламывает" человеческий иммунитет

Вирус использует модификацию РНК, называемую N6-метиладенозином (m6A), которая заключается в присоединении метильной группы к аденозину, элементу матричной РНК. Геном SARS-CoV-2 состоит из РНК, поэтому ему легко приспособить m6A для своих нужд. Человеческий фермент METTL3, осуществляющий модификацию, способен присоединить метильную группу в SARS-CoV-2.

При блокировании METTL3 провоспалительная молекула RIG1, связывает вирусную РНК. А также выделяется больше воспалительных цитокинов, а провирусные гены подавляются. У пациентов, умерших от цитокинового шторма, был низкий уровень METTL3. Это указывает на существование двух фаз инфекций: на первой стадии вирус нуждается в ферменте, чтобы избежать иммунного ответа, а на второй он уже подавляет METTL3.