Ученые доказали связь лишнего веса с тяжестью коронавируса

Лишний вес, действительно, провоцирует риск тяжелой формы заболевания. Такой вывод сделали британские специалисты, изучившие связь между индексом массы тела (ИМТ) и течением коронавирусной инфекции. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале The Lancet Diabetes & Endocrinology.

Ученые проанализировали данные около семи миллионов британцев в базе QResearch. У всех этих людей был коронавирус во время "первой волны". Оказалось, что люди с ИМТ выше 23 имели повышенные риски тяжелой формы COVID-19 и смерти.

При этом каждая последующая единица индекса увеличивала вероятность госпитализации на 5%, и на 10% увеличивала риск лечения в интенсивной терапии. Получается, что вне зависимости от диабета, лишний вес, даже небольшой, может привести к осложнениям.

Кроме того, ученые определили, что избыточный вес влияет на тяжесть болезни в основном у молодых пациентов в возрасте от 20 до 39 лет. В этой возрастной группе риск госпитализации при коронавирусе повышается на 9% с увеличением каждой единицы ИМТ. В 40-59 лет — на 8%, 60-79 — на 4%, старше 80 — на 1%.

После 80 лет вес уже практически не влияет на тяжесть течения болезни. Об этом говорит руководитель исследования доктора Кармен Пьернас (Carmen Piernas) из Оксфордского университета.

«Эти результаты показывают, что политика вакцинации должна отдавать приоритет людям с ожирением, особенно сейчас, когда вакцина распространяется среди более молодых возрастных групп», — объяснила она.

Однако недостаток веса тоже неблаготворно влияет на течение коронавируса.