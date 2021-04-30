Инфекционист объяснил, как вести себя в одной квартире с больным COVID-19

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, как вести себя, если вы находитесь в одной квартире с больным коронавирусом человеком.

Больного нужно изолировать в отдельной комнате. Проживающим с ним в одной квартире, необходимо промывать носоглотку и соблюдать масочный режим в местах общего пользования. Проветривайте комнаты, чтобы вирус не циркулировал в воздухе, и не контактируйте с больным.

"COVID-19 является инфекцией длительного контакта с определенной временной и вирусной нагрузкой. Поэтому в настоящее время достаточно изолировать в отдельную комнату больного коронавирусом. Посещать места общего пользования в квартире желательно по прошествии получаса после того, как там побывал зараженный человек", — объяснил Евгений Тимаков.

Врач общей практики, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев сообщил, как провести майские праздники и не заразиться COVID-19.

"На данный момент достаточно большое количество людей находится на самоизоляции, поэтому эти десятидневные майские каникулы будут не для всех. Пока нельзя сказать, что мы полностью справились с этой инфекцией", — подчеркнул эксперт.