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Хроники коронавируса: главные новости за 18 марта 

Мария Грибова 1 час назад
Хроники коронавируса: ВОЗ отказалась от версии происхождения COVID-19
Фото: РИА Новости
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Перенесенный COVID-19 может влиять на тяжесть течения гриппа

Вирусолог, академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова Виталий Зверев предположил, что перенесенный COVID-19 влияет на тяжесть течения гриппа.
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Врач: из-за приема лекарств от COVID-19 могут светиться ногти

У пациентов с положительным тестом на коронавирус, которые принимали лекарства против COVID-19, в ультрафиолетовом свете могут светиться ногти.
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ВОЗ отказалась от одной версии происхождения COVID-19

Эксперты ВОЗ, которые исследовали происхождение коронавируса, отказались от версии его распространения из-за лабораторной утечки. Китайский специалист в интервью Global Times объяснил, что к ее разработке ученые вернутся, только если появятся новые доказательства.
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Попова рассказала, что делать, если после вакцины не появился иммунитет

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, как быть, если после вакцинации не появился иммунитет. По ее словам, после того, как была сделана прививка, крайне важно сходить на консультацию к врачу.
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Первая в мире страна завершила вакцинацию от коронавируса

Гибралтар стал первой страной во всем мире, завершившей вакцинацию от COVID-19. Население заморской территории Великобритании составляет около 34 тыс. человек.
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Видео дня. Что случится, если сердце увеличится, а легкие сожмутся
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Коронавирус , Виталий Зверев , Анна Попова , ВОЗ , РАН , Роспотребнадзор , РИА Новости
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