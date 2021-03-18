Хроники коронавируса: ВОЗ отказалась от версии происхождения COVID-19

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«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Вирусолог, академик РАН , научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова Виталий Зверев предположил, что перенесенный COVID-19 влияет на тяжесть течения гриппа.

У пациентов с положительным тестом на коронавирус, которые принимали лекарства против COVID-19, в ультрафиолетовом свете могут светиться ногти.

Эксперты ВОЗ, которые исследовали происхождение коронавируса, отказались от версии его распространения из-за лабораторной утечки. Китайский специалист в интервью Global Times объяснил, что к ее разработке ученые вернутся, только если появятся новые доказательства.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, как быть, если после вакцинации не появился иммунитет. По ее словам, после того, как была сделана прививка, крайне важно сходить на консультацию к врачу.

Гибралтар стал первой страной во всем мире, завершившей вакцинацию от COVID-19. Население заморской территории Великобритании составляет около 34 тыс. человек.