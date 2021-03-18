Первая в мире страна завершила вакцинацию от коронавируса 

Гибралтар стал первой страной во всем мире, завершившей вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Минздрава Британии Мэтта Хэнкока.

«Мы снабжаем Гибралтар, как и все наши территории, вакцинами. И я рад, что могу сообщить парламенту, что вчера Гибралтар стал первой страной в мире, завершившей программу вакцинации всего своего взрослого населения», — заявил Хэнкок.

Население заморской территории Великобритании составляет около 34 тыс. человек. Кроме того, у иностранцев, проживающих там, существует право на участие в программе вакцинации.

Ранее Хэнкок заявил, что в конце марта в стране из-за перебоев с поставками вакцин от COVID-19 снизятся темпы прививочной кампании. Однако власти привержены цели предоставить возможность вакцинироваться всем желающим в возрасте старше 50 лет к середине апреля.