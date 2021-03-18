Врач: из-за приема лекарств от COVID-19 могут светиться ногти 

У пациентов с положительным тестом на коронавирус, которые принимали лекарства против COVID-19, в ультрафиолетовом свете могут светиться ноги. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с РИА Новости

"Ногти светятся у пациентов, которые применяли специфические противовирусные препараты против коронавирусной инфекции, но исследований никаких нет на эту тему, есть только предположения и догадки",

— сказал он.

Иными словами, причины этого явления пока не установлены, но уже известно, что это достаточно распространенный побочный эффект от перенесенного коронавируса среди тех, кто применял противовирусные препараты.

Тимаков добавил, что светиться ногти со временем перестают, когда полностью отрастает новая ногтевая пластина.