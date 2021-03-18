В России выявлено 9 803 новых случая коронавируса по данным на утро 18 марта. Об этом сообщает Оперштаб.

За последние сутки в России выявлено 9 803 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 11,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 460 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 12 061 человек.

По регионам статистика распределилась следующим образом:

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