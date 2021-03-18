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Опубликованы новые данные по COVID-19

Стелла Шмель
1 час назад
В России выявлено 9 803 новых случая коронавируса по данным на утро 18 марта. Об этом сообщает Оперштаб.
За последние сутки в России выявлено 9 803 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 11,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 460 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 12 061 человек.
По регионам статистика распределилась следующим образом:
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Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 428 239 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 93 824 летальных исхода, выздоровели 4 037 036 человек.
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