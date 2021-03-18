Перенесенный COVID-19 может влиять на тяжесть течения гриппа

Вирусолог, академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова Виталий Зверев предположил, что перенесенный COVID-19 влияет на тяжесть течения гриппа. Об этом он рассказал в интервью Sputnik.
"Любое заболевание, даже если человек потом корью заболеет, он тяжелее это перенесет, так всегда бывает. После гриппа человек другой инфекцией тоже будет болеть тяжелее, потому что нагрузка на иммунную систему, вообще на весь организм, очень высокая",
— сказал он.
Врач добавил, что людям с хроническими заболеваниями нужно быть настороже.
"Есть такое понятие "отсроченная смертность" при гриппе. Когда человек, например, диабетик переболел гриппом и через две недели умер. Вроде как из-за диабета, но грипп внес свой вклад".
Тем не менее, Зверев отметил, что в России в последнее время регистрируется очень мало случаев заболевания гриппом. Вероятно, это связано с мерами профилактики коронавируса.
Ранее "Рамблер" писал, что ученые определили, какие мутации делают COVID-19 неуязвимым.