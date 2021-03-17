Ученые определили, какие мутации делают COVID-19 неуязвимым 

Американские ученые отследили эволюционный путь, который прошел вирус SARS-CoV-2 в организме человека с ослабленным иммунитетом за пять месяцев, и установили, какие именно мутации, позволяют коронавирусу уклоняться от иммунной защиты. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.

Большинство переболевших COVID-19 после выздоровления избавляются от вируса, но некоторые пациенты с с аутоиммунными заболеваниями или получающие иммуносупрессивные препараты — могут стать хроническими носителями инфекции. Ослабленная иммунная система продолжает атковать вирус, а он, в свою очередь, пытается перестроиться таким образом, чтобы избежать этой атаки. В результате этого возникают новые мутации, устойчивые к воздействию антител или противовирусных препаратов.

Исследователи из Гарвардской медицинской школы (HMS) вместе с коллегами из Национальной лаборатории новых инфекционных болезней Бостонского университета и Медицинской школы Бостонского университета определили, что мутировавший вирус способен уклоняться как от естественных антител, находящихся в плазме переболевших, так и от искусственно созданных моноклональных антител, которые сейчас используются для лечения COVID-19.

В то же время авторы отмечают, что, скорее всего, новый вариант вируса будет уязвим для вакцин на основе мРНК, которые нацелены на весь спайковый белок, а не только на его части.

Отмечается, что главная мера, способная предотвратить развитие патогена, — скорейшая всеобщая вакцинация. Иначе, нынешние вакцины и методы лечения могут оказаться неэффективными против мутаций следующей волны коронавирусной инфекции.