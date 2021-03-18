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ВОЗ отказалась от одной версии происхождения COVID-19 

Мария Грибова 2 часа назад
ВОЗ отказалась от одной версии происхождения COVID-19
Фото: РИА Новости
Эксперты ВОЗ, которые исследовали происхождение коронавируса, отказались от версии его распространения из-за лабораторной утечки. Об этом сообщил руководитель группы китайских специалистов, работавшей с миссией организации в Ухане, Лян Ваньнянь.
Китайский специалист в интервью Global Times объяснил, что к ее разработке ученые вернутся, только если появятся новые доказательства. Он также уточнил, что официальный отчет с результатами работы миссии ВОЗ не опубликован, но подчеркнул, что раскрытые им сведения получены путем достижения консенсуса между китайскими и иностранными учеными.

«Мы хотим представить полный, точный и научный отчет высочайшего уровня, поэтому этот процесс займет некоторое время»,

— добавил эксперт.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Попова рассказала, что делать, если после вакцины не появился иммунитет.
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